Совет директоров "Норникеля" назначил нового члена правления

Дмитрий Кушнарев назначен старшим вице-президентом

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вице-президент по экономике "Норильского никеля" Дмитрий Кушнарев назначен старшим вице-президентом - руководителем блока сбыта, коммерции и логистики. Совет директоров компании также избрал его новым членом правления, следует из сообщения "Норникеля".

В состав правления компании также вошли: президент "Норникеля" Владимир Потанин (председатель правления), вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции Антон Берлин, старший вице-президент - руководитель блока стратегии и развития Сергей Дубовицкий, первый вице-президент - руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов "Норникеля" Марианна Захарова, старшие вице-президенты Лариса Зелькова и Сергей Малышев, вице-президенты Нина Пластинина и Елена Савицкая, старший вице-президент - производственный директор компании Сергей Степанов и вице-президент по энергетике "Норникеля" Евгений Федоров.

Кроме того, в "Норникеле" был создан департамент международных проектов для развития бизнеса на новых для себя рынках.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 35,95% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,25% акций).