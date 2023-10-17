"Дамате" начала строительство двух птицеводческих блоков в Пензенской области

Сумма инвестиций составляет 6,9 млрд рублей

ПЕНЗА, 17 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Дамате" приступила к строительству двух птицеводческих блоков в Пензенской области общей стоимостью 6,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба холдинга.

"Группа компаний "Дамате", крупнейший производитель индейки в России, начала строительство двух птицеводческих блоков в Пензенской области. Запуск объектов позволит увеличить производство индейки на 22,6 тыс. тонн в убойном весе в год. Сумма инвестиций составит 6,9 млрд рублей, финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк", - отмечается в сообщении.

В церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель совета директоров "Дамате" Наум Бабаев.

Объекты будут построены в селе Большая Елань Пензенского района, их запуск запланирован на 2025 год. Каждый блок состоит из трех птицеводческих площадок, на которых расположены 32 птичника подращивания и откорма индейки. Блоки рассчитаны в общей сложности на 900 тыс. голов птицы. Благодаря реализации проекта будет создано 112 рабочих мест.

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, занимается выращиванием и переработкой индейки, а также переработкой молока и производством молочной продукции. География деятельности "Дамате" охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Ставропольский край и Карачаево-Черкесскую Республику. В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки мощностью 155 тыс. тонн продукции в убойном весе в год.