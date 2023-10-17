Индексы Мосбиржи и РТС 17 октября торговались разнонаправленно

По итогам дня индекс Мосбиржи подрос до 3 247,15 пункта, долларовый индекс РТС снизился до 1 046,79 пункта

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций большую часть вторника торговался в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,38%, до 3 247,15 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,02%, до 1 046,79 пункта. Курс доллара вырос на 0,30%, до 97,7 рубля, евро - на 1,02%, до 103,52 рубля, юань - на 0,022%, до 13,32 рубля.

"Российский рынок акций большую часть вторника торговался в умеренном плюсе. Рубль не спешил укрепляться, а цены на нефть удерживались вблизи $90 за баррель Brent. Конъюнктура остается позитивной для акций экспортеров", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон сегодня был относительно спокойным. "Октябрьский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW впервые с апреля вышел в положительную зону (2,3 пункта), оказавшись лучше прогноза (-8 пунктов). Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС не следует усиливать давление на экономику США через дальнейший рост ставок. В свою очередь в ЕЦБ заявили, что период высоких процентных ставок в Европе может продлиться еще долго, возможно, до весны 2024 года", - добавил эксперт.

Прогноз на 18 октября

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что в среду российский рынок также будет находиться на подъеме в ожидании положительных новостей из Пекина. Завтра там завершится форум "Один пояс - один путь", в котором принимают участие главы России и Китая.

В компании полагают, что индекс Мосбиржи может подняться до максимумов с февраля 2022 года в районе 3 290 пунктов, а рост индекса РТС будет ограничен годовыми максимумами в районе 1 090 пунктов. "Российский рубль и мировые цены на нефть, похоже, находятся в равновесном состоянии и, при отсутствии новых вводных и увеличения геополитического напряжения, вероятно, продолжат консолидацию отметок в 97 рублей за доллар и $90 за баррель Brent", - считают там.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 18 октября - 3 150 - 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 96-98 рублей.

Из статистики среды эксперты выделяют блок данных по КНР, в том числе по динамике ВВП, промпроизводству и безработице. В этот же день станет известен сентябрьский ИПЦ в еврозоне и информация по новостройкам в США. Будет опубликована "Бежевая книга" ФРС. В рамках сезона отчетностей на американском рынке квартальные результаты представят Tesla, Procter&Gamble, Netflix, Morgan Stanley, Lam Research.