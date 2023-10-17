Минцифры призвало обращаться в Роскомнадзор при возникновении проблем с VPN-сервисами

Блокировку запрещенных ресурсов можно снять, если сервис нужен компаниям для рабочих целей, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает компаниям, которые столкнулись с трудностями в работе VPN-сервисов, обращаться в Роскомнадзор. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В министерстве отметили, что компании, которые используют в своей работе VPN-сервисы для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть, могут испытывать трудности из-за блокировок запрещенных ресурсов, а VPN-протоколы могут подпадать под ограничения Роскомнадзора, но блокировку можно снять, если сервис нужен для рабочих целей. "Если компания сталкивается с трудностями при работе с VPN, нужно обратиться в Роскомнадзор. Как правило, списки компаний подаются в Роскомнадзор через профильные ведомства. Например, телеком-оператор должен сначала обратиться с такой проблемой в Минцифры", - поясняет Минцифры.

Если же министерство не уведомило Роскомнадзор о компании, которая использует VPN, то в ведомство можно обратиться самостоятельно, указав название компании, IP-адреса, а также типы используемых VPN-сервисов и протоколов. "Роскомнадзор проверит информацию и внесет IP-адреса компании в "белый список", разблокировав для них доступ к VPN. Однако если компания обращалась в Роскомнадзор самостоятельно, данные о ней в течение месяца все равно должно подтвердить профильное ведомство", - отмечает министерство.

Если после обращения в Роскомнадзор трудности с использованием VPN-сервисов остаются, то в министерстве предлагают обратиться напрямую в Минцифры.