В Госдуму внесли законопроект о введении в оборот договора жилищных сбережений

Инициатива предусматривает раздельное страхование денежных средств граждан по вкладу, размещенному на основании договора жилищных сбережений, и по иным вкладам клиента в том же банке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает введение в оборот договора жилищных сбережений граждан. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

По договору жилищных сбережений кредитная организация обязуется принимать денежные средства, поступающие от вкладчика, либо в пользу вкладчика от третьего лица, выплачивать проценты на них, а также возвратить вкладчику сумму сбережений (денежные средства и проценты на них) путем направления ее по распоряжению вкладчика на оплату приобретаемого жилого помещения или финансирования участия вкладчика в долевом строительстве или индивидуальном жилищном строительстве.

В период действия договора жилищных сбережений вкладчик вправе обратиться в кредитную организацию для заключения договора кредита на улучшение жилищных условий на необходимую для оплаты улучшения жилищных условий вкладчика сумму, превышающую размер сбережений по договору жилищных сбережений. В случае заключения договора кредита размер первоначального взноса участника программы жилищных сбережений, как представляется, может составлять 50% и более, что существенно повышает качество кредита и способствует снижению процентной ставки.

Договор жилищных сбережений может быть отнесен к смешанным договорам (п. 3 ст. 421 ГК РФ), в нем содержатся элементы договора вклада (ст. 837 ГК РФ) и предварительного договора о предоставлении целевого кредита на улучшение жилищных условий (ст. 429 ГК РФ). "Запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения "выращивания" ипотечных заемщиков, в ее рамках гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает раздельное страхование денежных средств граждан по вкладу, размещенному на основании договора жилищных сбережений, и по иным вкладам клиента в том же банке. Таким образом, вне зависимости от размера остатка средства на иных счетах средства участника жилищно-сберегательной программы будут застрахованы, указывают авторы документа.

Законопроект не предусматривает прямой поддержки вкладчиков за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации, говорится в пояснительной записке.