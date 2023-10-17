Посольство России не слышало о планах продажи завода "Лукойл" в Болгарии

Болгарский премьер Николай Денков ранее сообщил, что интерес к заводу проявляют несколько компаний

СОФИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Информации о планах продажи нефтеперерабатывающего завод "Лукойл" в Болгарии в посольстве России нет. Об этом ТАСС сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, комментируя появившуюся в болгарских СМИ со ссылкой на высших должностных лиц информацию о планах продажи завода "Лукойл нефтохим Бургас".

"В посольстве России на данный момент никакой информации о планах по продаже нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" нет", - заявила Митрофанова.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что интерес к заводу "Лукойла" проявляет несколько компаний. "Вопрос в том, насколько эти интересы могут завершиться покупкой завода другой фирмой, такой ясности нет. Интерес есть, но решение, будет или нет продан нефтеперерабатывающий завод, зависит от собственника - компании "Лукойл" - и потенциальных покупателей", - сказал он. "Ничего более комментировать, пока не будет конкретики об истинных намерениях, не хочу", - добавил премьер.

В сентябре нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" сохранил за собой право на переработку российской нефти до октября 2024 года, но с сокращением объема ее поставок каждые три месяца. За такое решение проголосовало большинство депутатов парламента страны, рассмотревших поправки в законопроект, который ограничивает поставки российской нефти для нужд предприятия.

Ранее парламентское большинство планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю нынешнего года, что могло бы нарушить работу предприятия и вызвать резкий рост стоимости топлива на внутреннем рынке, о чем официально предупредила российская компания.

В 2022 году Еврокомиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства вынесли на рассмотрение предложение о досрочном завершении ее поставок.