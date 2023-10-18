В Росалкогольтабакконтроль поступают обращения о некачественной коньячной продукции

Глава Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, депутат Госдумы Владислав Резник сообщил, что в 2023 году было проверено 70 образцов коньяков из российских магазинов, и только 9 из них соответствовали ГОСТу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Большое количество обращений о фактах оборота некачественной импортной коньячной продукции поступило в Росалкогольтабакконтроль, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эта информация подтверждается результатами проводимых исследований. По всем случаям выявления коньяка, не соответствующего стандартам, мы информируем коллег из уполномоченных органов государственной власти. В рамках своих полномочий мы проводим целый спектр профилактических мероприятий, направленных на предупреждение таких правонарушений", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что на постоянной основе в рамках профилактической работы информируют участников рынка о недопустимости поставок и продажи некачественной продукции. "Добросовестные участники рынка снимают такую продукцию с полок и не допускают ее продажи", - сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Также "Известия" направили запрос в Федеральную таможенную службу с предложением прокомментировать ситуацию на рынке импортного коньяка.

Мнение союза производителей коньяка

"За этот год нами было проверено 70 образцов коньяков, которые продаются в магазинах России. Как показали результаты исследований, только девять из них соответствуют ГОСТу. Хотел бы также подчеркнуть, что 36 из этих 70 не содержат виноградных спиртов. Еще по 20 видам коньяка мы ждем ответ в ближайшее время", - рассказал "Известиям" глава Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, депутат Госдумы Владислав Резник.

Как пояснили в союзе "Известиям", причиной исследования именно импортного коньяка стала ценовая политика импортеров, которые часто продают этот напиток существенно дешевле его расчетной себестоимости у местных производителей.