Приморье и провинция КНР Ляонин договорились о совместном развитии экономики

Представители власти подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Приморский край и китайская провинция Ляонин подписали меморандум об экономическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Меморандум о развитии экономического сотрудничества и партнерства заключили Управление коммерции города Далянь провинции Ляонин КНР и Министерство экономического развития Приморского края. Свои подписи в документе поставили начальник управления коммерции города Далянь провинции Ляонин господин Ли Ханьго и министр экономического развития Приморья Андрей Блохин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны договорились о продвижении двустороннего торгово-экономического сотрудничества и размещении информации друг о друге на своих официальных интернет-порталах, организации мероприятий, способствующих торгово-экономическому развитию регионов и привлечению инвестиций.

"Планируется, что в рамках сотрудничества между регионами будут развиваться такие сферы как, цифровая экономика, производство автомобилей, различного оборудования, судостроение и судоремонт, сельское, лесное, рыбное хозяйство, животноводство, производство продуктов питания и лекарственных средств", - уточняется в сообщении.

Подписание меморандума прошло в рамках встречи председателя правительства Приморья Веры Щербины с первым секретарем комитета КПК провинции Ляонин Хао Пэном, на которой обсудили открытие авиасообщения между Владивостоком и Далянем, участие делегации Приморья в российско-китайском форуме, сотрудничество между ДВФУ и Даляньским университетом иностранных языков.