Пакистанская авиакомпания PIA отменила 48 рейсов из-за нехватки топлива

Государственная нефтяная компания PSO ограничила поставки топлива авиаперевозчику, так как у PIA имеется задолженность перед ней в размере $2,4 млн

ИСЛАМАБАД, 18 октября. /ТАСС/. Пакистанский авиаперевозчик Pakistan International Airlines (PIA) отменил 48 внутренних и международных рейсов из-за ограничений на поставки топлива государственной нефтяной компанией Пакистана PSO и эксплуатационных проблем.

Как сообщает газета Dawn, перебои с поставкой авиатоплива вызваны задолженностью PIA госкомпании в размере 650 млн пакистанских рупий ($2,4 млн). Ранее на этой неделе PIA отменила 12 рейсов на внутренних линиях. Сейчас с нехваткой авиатоплива столкнулись самолеты, выполняющие международные авиарейсы в Дубай, Маскат, Шарджу и Абу-Даби.

Авиаперевозчик запросил у банков дополнительные займы для уплаты своей задолженности PSO за поставку топлива.

Проблемы авиаперевозчика усилились на фоне решения правительства Пакистана о приватизации Pakistan International Airlines, убытки которой с 2012 года достигли $7,1 млрд. По словам министра по делам приватизации во временном пакистанском правительстве Фавада Хассана Фавада, продаже подлежат основные активы авиаперевозчика, его авиалайнеры и права на их обслуживание в аэропортах. В настоящее время в авиапарк PIA входят 34 самолета. Полеты выполняют 19 авиалайнеров, 15 из них компания взяла в аренду, ежемесячная стоимость которой составляет $2 млн.