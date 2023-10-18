18 октября, 06:42

TotalEnergies сохранит потолок цен на топливо во Франции в 2024 году

Топливо на французских АЗС будет стоить €1,99 за литр

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Французская энергетическая компания TotalEnergies сохранит потолок цен на топливо в размере 1,99 за литр на своих заправках во Франции до конца 2024 года. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио RTL.

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"Я общался с главой TotalEnergies Патриком Пуянне, его компания приняла меры по предотвращению повышения цен на все виды топлива выше 1,99. Он пообещал сохранить этот потолок цен на все виды топлива на всех своих заправках на протяжении всего 2024 года", - заявил Ле Мэр.

Комментируя тенденции на рынке энергоносителей, глава экономического ведомства подчеркнул, что многое будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что, если кризис будет локальным, то и последствия останутся локальными. "Пока что [последствия] ограниченные. Если же конфликт распространится в регионе, это будет иметь гораздо более серьезные последствия для цен на энергию", - предостерег он. 

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ФранцияЛе Мэр, Брюно
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