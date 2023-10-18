TotalEnergies сохранит потолок цен на топливо во Франции в 2024 году

Топливо на французских АЗС будет стоить €1,99 за литр

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Французская энергетическая компания TotalEnergies сохранит потолок цен на топливо в размере €1,99 за литр на своих заправках во Франции до конца 2024 года. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио RTL.

"Я общался с главой TotalEnergies Патриком Пуянне, его компания приняла меры по предотвращению повышения цен на все виды топлива выше €1,99. Он пообещал сохранить этот потолок цен на все виды топлива на всех своих заправках на протяжении всего 2024 года", - заявил Ле Мэр.

Комментируя тенденции на рынке энергоносителей, глава экономического ведомства подчеркнул, что многое будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что, если кризис будет локальным, то и последствия останутся локальными. "Пока что [последствия] ограниченные. Если же конфликт распространится в регионе, это будет иметь гораздо более серьезные последствия для цен на энергию", - предостерег он.