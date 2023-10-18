Вучич назвал проблемой решение Болгарии повысить стоимость транзита газа из РФ

По словам президента Сербии, Белград совместно с Будапештом вынуждены реагировать

БЕЛГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Решение Болгарии повысить стоимость транзита российского газа по своей территории является проблемой для Сербии, Белград совместно с Будапештом вынуждены реагировать. Об этом журналистам заявил президент республики Александар Вучич.

"У нас проблема, болгары подняли платежи на российский газ. Вчера мы с венграми отреагировали совместным заявлением, [министр финансов Сербии] Синиша Мали подписал совместный документ с [главой венгерского МИД Петером] Сийярто, [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан и я одобрили его. Странные вещи творятся, газ снова скачет, нефть снова скачет. Через день после израильско-палестинского конфликта мы договорились не допускать дальнейшего роста цен на дизельное топливо", - отметил Вучич.

"Мы имеем 700 млн куб. м газа, но если кто-то перекроет нам его подачу, то мы снова столкнемся с проблемой", - заключил сербский лидер.

17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указывается на то, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии, а также "угрожает безопасности энергоснабжения" двух стран. "Венгрия и Сербия будут координировать свои действия и не оставят это враждебное решение Болгарии без ответа", - отмечается в документе.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВ·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия получила заверения от правительства России и компании "Газпром" в продолжении поставок газа в страну в полном объеме в соответствии с долгосрочными контрактами, несмотря на решение Болгарии.