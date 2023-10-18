В Приморье заявили о планах открыть два представительства в Китае

Председатель правительства края Вера Щербина отметила, что одно из них "будет в дальнейшем отбирать совместные взаимовыгодные проекты"

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края намерены открыть два своих представительства в городах Китая, в том числе в Даляне, сообщает пресс-служба правительства Приморья по итогам совещания с делегацией провинции Ляонин (КНР).

"Мы открываем два представительства Приморья, одно из них расположится в городе Далянь. Это представительство как раз будет в дальнейшем отбирать совместные взаимовыгодные проекты и мы как правительство края будем их продвигать", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Приморского края Веры Щербиной.

На совещании также обсуждались вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, гуманитарных связей, в том числе культурных и спортивных. Результатом встречи стало подписание соответствующих соглашений. В частности, подписано соглашение на поставку сардин в КНР.

"Это только начало пути. 23-26 октября состоится большой международный форум в провинции Ляонин КНР. Наша делегация будет участвовать", - цитирует пресс-служба Щербину.