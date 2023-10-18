Монголия и РФ обсудят снижение пошлин и тарифов на монгольскую экспортную продукцию

По словам источника в правительстве Монголии, заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Улан-Баторе 23 октября

УЛАН-БАТОР, 18 октября. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине договорился в ближайшее время обсудить снижение таможенных сборов на монгольскую продукцию, поставляемую в РФ. Об этом сообщила пресс-служба монгольского лидера.

"Президенты РФ и Монголии договорились обсудить и решить вопрос снижения таможенных пошлин и тарифов на монгольское мясо, мясопродукты, шерсть, кожу, кашемировые изделия и другую продукцию, поставляемую в Россию, на ближайшем заседании межправительственной комиссии двух стран", - говорится в сообщении по итогам встречи, состоявшейся 17 октября.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в правительстве Монголии, заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Улан-Баторе 23 октября. Делегацию РФ возглавит заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Монгольскую сторону представит вице-премьер по экономике, министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбаатар.

Пресс-служба президента Монголии добавила, что Ухнаагийн Хурэлсух на переговорах с Владимиром Путиным подчеркнул важность снижения таможенных сборов и совместной реализации крупных проектов и программ в инфраструктурном и энергетическом секторах. В настоящее время монгольская сторона инициировала около 30 совместных с РФ проектов.

Что препятствует увеличению товарооборота

Власти Монголии указывают на то, что товарооборот с РФ растет медленными темпами. В 2022 году он достиг исторического рекорда в $2,7 млрд, в 2023 должен увеличиться до $3 млрд. Для сравнения, товарооборот Монголии с КНР составил $10 млрд за семь месяцев 2023 года.

Почти 95% торговли между РФ и Монголией приходится на экспорт российских товаров. Среди них большая часть приходится на бензин и дизельное топливо. Поэтому глава монгольского государства поблагодарил российского коллегу за непрерывные и стабильные поставки нефтепродуктов из РФ в Монголию.

В последний раз вопрос таможенных сборов обсуждался во время бизнес-диалога "Россия - Монголия" на полях Восточного экономического форума - 2023. Тогда советник председателя монгольской части межправкомиссии Халзхуугийн Наранхуу указал, что высокие пошлины и ветеринарные требования к монгольской животноводческой продукции практически остановили ее поставки на российский рынок. При этом монгольское мясо поставляется в КНР и ОАЭ, где оно продается по высоким ценам как экологически чистая продукция из страны, сохранившей кочевое пастбищное животноводство.