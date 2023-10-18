УФАС возбудило дело за невывоз мусора с площадки возле ТЦ "Леруа Мерлен" в Перми

"ПРО ТКО" необоснованно отказывает в вывозе коммунальных отходов с контейнерной площадки на территории ТЦ "Леруа Мерлен", обязывая складировать отходы на другой площадке, находящейся в нескольких кварталах от торгового центра

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило антимонопольное дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "ПРО ТКО" из-за отказа в вывозе мусора с контейнерной площадки возле ТЦ "Леруа Мерлен" в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

"Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело по ч.1 ст. 10 закона о защите конкуренции в отношении АО "ПРО ТКО" по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг по обращению с ТКО. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября 2023 года. По результатам его рассмотрения региональному оператору может грозить административный штраф до 1 млн рублей", - сообщили в УФАС.

По данным ведомства, с жалобой на действия "ПРО ТКО" обратилось ООО "Леруа Мерлен Восток", управляющее одноименным торговым центром в Индустриальном районе Перми. Компания сообщила, что "ПРО ТКО" необоснованно отказывает в вывозе коммунальных отходов с контейнерной площадки на территории ТЦ "Леруа Мерлен", обязывая складировать отходы на другой площадке, находящейся в нескольких кварталах от торгового центра.

Управление ФАС выявило в действиях АО "ПРО ТКО" признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Установлено, что контейнерная площадка, созданная в 2017 году на территории ТЦ "Леруа Мерлен", в 2019 году не была включена в территориальную схему обращения с отходами, поскольку региональный оператор вовремя не отправил информацию о ее местонахождении в уполномоченный орган. Между тем, в 2022 году АО "ПРО ТКО", направив ООО "Леруа Мерлен Восток" проект на оказание услуг по вывозу ТКО с указанием иного места складирования отходов, попыталось через суд взыскать с компании более 8 млн рублей в качестве платы за услуги за период 2019-2022 годы, которые фактически не оказывались", - пояснили в Пермском УФАС, отметив, что суд в иске отказал, подтвердив отсутствие факта оказания услуг и урегулированных договорных отношений между сторонами.