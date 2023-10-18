18 октября, 10:50,
обновлено 18 октября, 11:50

КНР надеется на скорейшее продвижение проекта газопровода Россия - Монголия - Китай

Председатель Китая Си Цзиньпин также выразил надежду на развитие трансграничного туристического сотрудничества в рамках проекта "Великий чайный путь"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китай надеется на скорейшее продвижение проекта по строительству газопровода Россия - Монголия - Китай. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине.

"Китай надеется, что проект газопровода Россия - Монголия - Китай как можно скорее достигнет существенного прогресса", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также выразил надежду на развитие трансграничного туристического сотрудничества в рамках проекта "Великий чайный путь", а также на то, что экономический коридор Китай - Монголия - Россия будет содействовать развитию высококачественных транспортных связей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинМонголия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация