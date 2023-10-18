Минпромторг разработает меры поддержки для ГМК "Дальполиметалл" в Приморье

"Дальполиметалл" - одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска, основанное более 120 лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России разработает меры поддержки градообразущего горно-металлургического комплекса "Дальполиметалл" в Приморском крае, сообщает пресс-служба министерства по итогам встречи вице-премьера, главы Минпромторга России Дениса Мантурова с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

"Вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что ГМК "Дальполиметалл" является экспортоориентированным предприятием - весь объем свинцовых и цинковых концентратов поставляется на зарубежные рынки. Он рассмотрел возможность и необходимость внесения изменений в налоговый кодекс для оказания тем самым поддержки "Дальполиметаллу", а также поручил Минпромторгу России совместно с регионом проработать иные возможности по применению инструментов поддержки в отношении предприятия, которые помогли бы обеспечить его ритмичную работу и сохранение рабочих мест", - сообщает пресс-служба.

"Дальполиметалл" - одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска, основанное более 120 лет назад. Ведущий для края завод за первое полугодие 2023 года произвел почти 22 тыс. тонны свинцовых и цинковых концентратов, что на 12% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Предприятие активно развивает и переоснащает центральную обогатительную фабрику и модернизирует ее энергохозяйство, обновляет оборудование дробильного отделения, автоматизирует производство.

Как сообщил в своем телеграм-канале Кожемяко, в ходе встречи обсуждалась тема поддержки и других предприятий региона. "Федеральную и краевую поддержку получат и предприятия по выпуску средств передвижения для маломобильных граждан. У нас это направление активно развивается с использованием самых современных технологий", - написал глава Приморья.