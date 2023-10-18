Kyodo: Toyota начнет восстанавливать работу своих заводов в Японии после 23 октября

По информации агентства, компания планирует 19 или 20 октября перезапустить одно предприятие в префектуре Айти

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Крупнейший японский автомобильный концерн Toyota Motor начнет восстанавливать работу своих заводов, где из-за нехватки комплектующих прекратилась сборка, после 23 октября. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Компания планирует 19 или 20 октября перезапустить одно предприятие в префектуре Айти. Однако в то же время будут приостановлены два завода в префектурах Иватэ и Мияги.

В результате у Toyota Motor к концу недели не будут работать 13 сборочных линий на восьми заводах, что составляет практически половину от всех ее предприятий в Японии.

16 октября на вспомогательном предприятии в префектуре Айти, где производят автомобильные комплектующие для Toyota, прогремел взрыв. Ранения получили два сотрудника, один из них госпитализирован. Причины взрыва расследуются.

На остановленных заводах выпускаются такие модели, как Corola, Prius, Land Cruiser и RAV4. Всего в Японии у Toyota Motor 14 сборочных предприятий.

Toyota за первую половину этого года произвела в мире более 5,6 млн автомобилей - рекордно высокий показатель за данный срок. По сравнению с тем же периодом 2022 года производство увеличилось на 10,3%. Компания в первой половине 2023 года продала более 5,4 млн авто. По этому показателю она уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире.