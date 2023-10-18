"Россети" разработали реестр аттестованного оборудования для электроэнергетики

Пользователи получают актуальные данные об аттестованном оборудовании и возможность ознакомиться с материалами комиссии с помощью QR-кода

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" разработала реестр аттестованного оборудования для электроэнергетики с функционалом использования QR-кода для верификации. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

"Система ezak.rosseti.ru предоставляет открытый доступ к перечню рекомендованных продуктов и решений для строительства и модернизации объектов группы "Россети", - отмечается в сообщении. С помощью QR-кода пользователи получают актуальные данные об аттестованном оборудовании и возможность ознакомиться с материалами комиссии. В то же время сотрудники компании могут оперативно добавлять и редактировать информацию о выданных ранее заключениях.

Инициатива реализована в рамках решения приоритетных задач по повышению эффективности и открытости компании за счет цифровой трансформации технологических процессов, уточняет компания.

Как поясняется в сообщении, проверка качества оборудования, материалов и систем - это внутренняя система входного контроля закупаемой продукции. В рамках процедуры проводится проверка оборудования на соответствие требованиям технической политики компании "Россети", стандартам организации и отраслевой нормативно-технической документации. Также в рамках этой работы анализируется надежность цепочек поставок импортных компонентов и возможные риски их сервисного обслуживания.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.