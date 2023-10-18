В Забайкалье уровень безработицы снизился с 9,3% до 7,5% за два года

В регионе на учете в целях поиска подходящей работы состоят 5,6 тыс. человек

ЧИТА, 18 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Забайкальском крае за последние два года сократился с 9,3% до 7,5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения региона.

"Уровень общей безработицы считает Росстат от всей численности трудоспособного населения. Вот он у нас 7,5%. При этом динамика положительная есть. В 2021 было 9,3%, в 2022-м - 8,7%", - сказала заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Елена Шаманская.

Сейчас в Забайкалье на учете в целях поиска подходящей работы состоят 5,6 тыс. человек. При этом работодателями заявлено 12,5 тыс. вакансий. Наиболее остро необходимы специалисты в отрасли добычи полезных ископаемых (2,6 тыс. свободных мест), строительства (1,6 тыс.), а также госуправления и обеспечения военной безопасности (1 тыс. вакансий).

"Основной причиной нехватки кадров является квалификационный и территориальный дисбаланс на рынке труда. Территориальный дисбаланс обусловлен большой протяженностью территории края и значительной удаленностью населенных пунктов, что ограничивает внутрирегиональную трудовую миграцию. Квалификационный дисбаланс обусловлен наличием значительной доли (60%) безработных граждан, не имеющих профобразования, либо имеющих несоответствующее образование заявленным требованиям работодателя", - отметили в министерстве.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 17 октября заявила, что Забайкальский край является 1 из 10 регионов с наиболее высоким уровнем безработицы, который достигает 7,5%. При этом среднероссийский показатель - 3%.

В Забайкалье реализуются различные мероприятия в сфере занятости. В их числе мероприятия по организации профессионального обучения или переобучения. Безработные граждане могут бесплатно получить профессию машиниста, водителя, портного, повара, специалиста по маникюру и многие другие. Всего в 2023 году приступил к профобучению 1,5 тыс. человек, уже завершили обучение 966 человек. Из них трудоустроены после обучения 56%, к концу года планируется достичь показателя прошлого года - не менее 80%.