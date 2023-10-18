Госкомтарифэнерго Хакасии включил "Россети Сибирь" в список ТСО на 2024 год

Компания получит тарифное регулирование на свои услуги

АБАКАН, 18 октября. /ТАСС/. "Хакасэнерго" - филиал группы "Россети Сибирь" - вошло в список территориальных сетевых организаций (ТСО) Госкомитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия, в отношении которых пересматриваются тарифы на услуги по передаче электрической энергии. В следующем году компания получит тарифное регулирование на свои услуги, говорится в сообщении Госкомтарифэнерго региона.

"Оценка соответствия/несоответствия территориальных сетевых организаций Республики Хакасия на плановый период регулирования 2024 год проведена согласно критериям, регламентированным постановлением правительства Российской Федерации от 28.02.2015 N 184 (с последующими изменениями)", - поясняется в сообщении.

В конце августа Госкомтарифэнерго Хакасии уведомил "Россети Сибирь" об отсутствии оснований для установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2024 год. Речь шла о лишении филиала "Хакасэнерго" статуса ТСО. Основной причиной, по данным регулятора, было "недостижение показателей по качеству и надежности электроснабжения". В дальнейшем регулятор не представил подтверждения этому и 16 октября отозвал уведомление о лишении "Хакасэнерго" статуса ТСО.

Филиал "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" - крупнейшая распределительная сетевая компания Хакасии, которая обслуживает 70 % всего энергохозяйства региона. Это более 10 тыс. электрических линий, 84 подстанции 35 - 220 кВ и 3294 трансформаторных подстанции 6-20/0,4 кВ.

Помимо "Хакасэнерго", тарифному регулированию в Хакасии в следующем году подлежат МУП "Абаканские электрические сети", ООО "Сетевая компания Сибири" и филиал ОАО "Российские железные дороги".

О группе "Россети"

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.