Рабочая группа в Думе подготовила предложения для компенсации советских вкладов

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Владимира Сенина, начать выплаты можно с граждан 78 лет и старше

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы подготовила несколько предложений, касающихся компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке, среди предложений - начать выплаты гражданам 78 лет и старше, что может обойтись бюджету в 7,3 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку член комитета Владимир Сенин.

По мнению рабочей группы, возможно рассмотреть вариант либо бессрочной приостановки закона, обязывающего провести такие выплаты, либо признания его утратившим силу. "Действительно, если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться, но нужна серьезная аргументация", - указал он. "Далее было еще два предложения с некоторым позитивом. Первое - чтобы перевести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства ПАО "Сбербанк", и наконец, предложение, которое пользовалось большей поддержкой среди членов рабочей группы - это с Министерством финансов и ПАО "Сбербанк" согласовать размеры приоритетных выплат вкладчикам", - пояснил депутат.

Суть заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат, начиная с возраста 78+, и начинать выплачивать, сказал Сенин. "На самом деле количество граждан, которые находятся в этой массе, достаточно большое, но подавляющая часть - это наследники, а живых вкладчиков не так много, порядка 4 млн. Если мы еще поделим на возрастные категории, эта цифра не кажется столь ужасной - если начинать выплачивать отсюда, это примерно 7,3 млрд рублей", - сообщил парламентарий.

По его словам, "такую нагрузку на бюджет можно было бы продлить на 3, на 4 года", но дело бы "сдвинулось с мертвой точки".

Компенсация вкладов вновь приостановлена

18 октября комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, составляет в 2024 году - 61,8 трлн рублей, в 2025 году - 64,2 трлн рублей, в 2026 году - 66,8 трлн рублей.