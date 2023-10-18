В Коми намерены расширить программу расселения полупустого жилья

Программу планируют возобновить в 2024 году

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены возобновить в Воркуте и распространить на другие северные муниципалитеты так называемую программу "управляемого сжатия", когда семьи переселяют из полупустых домов в более комфортные условия, а освобожденные площади отключают от коммунальных услуг. Программа будет возобновлена в 2024 году, сообщил зампред правительства республики - министр финансов Коми Владимир Казаков.

"В конце прошлого года Минвостокразвития очень заинтересовалось этой программой, сказали, что мы один из первых субъектов РФ, который это сделал. Мы ожидали принятия подобной программы [на федеральном уровне] по всей Арктической зоне РФ. Помимо Воркуты, у нас в нее входит Инта, Печора, Усинск, Усть-Цилемский район. Поэтому ждали принятия такого решения. Если до конца года никаких подвижек не будет, мы возобновим свою программу в начале следующего года. Мы сами понимаем экономический и социальный эффект, поэтому программа будет продолжена, постараемся ее расширить и на другие муниципалитеты", - сказал Казаков на заседании комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике.

Он отметил, что вслед за Воркутой большой объем средств на оплату коммунальных услуг в полупустом жилфонде начала тратить и приполярная Инта "Десятилетиями это длится, по 500-600 млн рублей [суммарно тратят северные муниципалитеты в год], а коммунальные услуги дорожают", - добавил Казаков.

Как сообщал в прошлом году мэр Воркуты Ярослав Шапошников, программа "управляемого сжатия" реализуется в Воркуте с 2017 года. До 2025 года планировалось поэтапно переселить 764 семьи из 49 малозаселенных многоквартирных домов в неперспективных поселках Цементнозаводской, Комсомольский и Заполярный. Планировалось переселить жителей из малонаселенной части поселка Воргашор в более населенную. Затраты на программу оценивались в более чем 350 млн рублей, а последующая экономия бюджетных средств на оплату коммунальных услуг - по 150 млн рублей в год. С 2017 по 2021 год на программу было выделено свыше 174 млн рублей, в основном из регионального бюджета. Отремонтировали более 400 квартир в перспективных поселках и микрорайонах Воркуты, куда переселили более 400 семей. В 2022 году полностью переселили жителей из закрывающегося поселка Комсомольский, населенный пункт отключили от подачи коммуникаций. До конца 2025 года планировалось переселить 300 семей из поселка Заполярный и завершить программу.

В Воркуте насчитывается около 4,8 тыс. пустующих муниципальных квартир, на содержание которых муниципалитет ежегодно тратит по 500 млн рублей.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Коми с населением около 57 тыс. человек, шестой по величине за Северным полярным кругом, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь".