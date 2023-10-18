18 октября, 16:00,
обновлено 18 октября, 16:28

Минздрав разработал и внес в кабмин антиалкогольную концепцию

Как отметила замминистра здравоохранения Евгения Котова, несмотря на сокращение уровня смертности в РФ, доля причин смерти, связанных с употреблением алкоголя, остается высокой

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минздрав разработал антиалкогольную концепцию и внес ее в правительство РФ, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова.

"Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство", - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.

Котова заметила, что, несмотря на сокращение уровня смертности в РФ, доля причин смерти, связанных с употреблением алкоголя, остается высокой. По данным Росстата, примерно до 50 тыс. смертей непосредственно связаны с алкоголем, добавила она.

"Наше ведомство выступает категорически против послаблений действующих ограничительных мер", - подчеркнула замминистра здравоохранения РФ. 

Теги:
Россия
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