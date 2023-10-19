В Москве открывается международный экспортный форум "Сделано в России"

Он пройдет с 19 по 20 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в музейно-выставочном объединении "Манеж" в Москве.

Форум проводится для предпринимателей - экспортеров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнеров.

Организатором форума является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Участники форума обсудят широкий круг тем - вопросы взаимодействия российского бизнеса с компаниями других стран, аспекты государственной поддержки экспортеров и регулирования поставок, конкретные кейсы по выходу отечественной продукции на рынки других стран.

В частности, в ходе мероприятия планируется обсудить новую архитектуру торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС, системные изменения международных расчетов, развитие российских маркетплейсов и выход на экспорт через онлайн-торговлю. Часть сессий будет посвящена развитию двустороннего экономического сотрудничества с дружественными государствами, в том числе Ираном, Индией, странами Латинской Америки, Азии и Африки.

Кроме того, в рамках форума состоится студенческий турнир ЕАЭС по международным переговорам. Основная цель турнира - способствовать евразийской интеграции, показать будущим специалистам по внешнеэкономической деятельности, насколько интересной может быть работа на международных рынках, и привлечь в это направление как можно больше талантливых студентов.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".