Мордовия планирует поставлять оптоволокно в Белоруссию

Как отметил глава региона Артем Здунов, взаимодействие будет также осуществляться в сфере строительных материалов, производстве лекарств из плазмы крови и по другим направлениям

ТАСС, 19 октября. Мордовия рассчитывает наладить поставки оптоволокна в Белоруссию. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов по итогам работы делегации республики в Минске.

"Товарооборот Мордовии с Беларусью сейчас на максимуме! Стабильно работаем в нефтехимии и электротехнике. Планируем поставки мордовского оптоволокна. Сферы взаимодействия будем расширять", - написал Здунов в Telegram-канале.

В настоящее время Мордовия - единственный регион по производству оптического волокна на территории Евразийского экономического союза, в регионе работает единственный в РФ завод по серийному производству телекоммуникационного оптического волокна - "Оптиковолоконные системы".

Как отметил Здунов, взаимодействие с Белоруссией будет осуществляться также в сфере строительных материалов, производстве лекарств из плазмы крови, производстве RDF-топлива и по многим другим направлениям.

Комплектующие для МАЗа

В Минске делегация Мордовии посетила Минский автомобильный завод (МАЗ) и Минский тракторный завод. "Заводы заинтересованы в закупках комплектующих наших производителей. Работу в этом направлении и приобретение техники из Беларуси продолжим. Рассматриваем возможность открытия дилерского центра МАЗ в Мордовии, склада гарантийных запчастей и стажировки для студентов нашего МГУ (Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева - прим. ТАСС)", - написал глава Мордовии.

Как пояснил в интервью "ГТРК Мордовия" зампред правительства Мордовии Батыр Эмеев, делегация региона предложила коллегам из Белоруссии рассмотреть возможность организации производства комплектующих изделий, а также сборочного производства грузовых автомобилей на производственной площадке АО "Мордовагромаш" и посетить Мордовию для того, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом и провести День поставщика.

Он уточнил, что в настоящее время между Мордовией и МАЗом налажены партнерские связи. Завод закупает комплектующие у предприятий из Мордовии, в частности, у завода "Резинотехника".

В Белоруссии делегация Мордовии посетила еще несколько предприятий. По словам Здунова, делегация договорилась с представителями Брестского электролампового завода о промкооперации с компанией "Горизонт", а также обсудила возможность открытия производства корпусов для бытовой техники в республике. Кроме того, Мордовия рассматривает возможность закупки у "Далиомфармы" лекарственных средств, в том числе из плазмы.