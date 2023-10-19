Новак сообщил, что Россия не планирует смягчать правила экспорта дизеля

Ограничения ввели в сентябре с целью стабилизировать внутренний рынок

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует смягчать правила экспорта дизеля.

"Решений [смягчить правила экспорта дизеля] пока нет. Но если возникнут какие-то проблемы, они будут рассмотрены Минэнерго", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября.

Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца 2023 года.