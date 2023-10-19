19 октября, 06:13

Собянин: в Москве создадут производство препаратов для лечения онкологических заболеваний

По словам мэра, в 2027 году предприятие должны ввести в эксплуатацию, а первый выпуск готовой продукции планируется получить не позднее I квартала 2028 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний появится в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создадим новое производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний. Биотехнологический комплекс концерна "Россиум" разместим в Алабушеве", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что в 2027 году предприятие должны ввести в эксплуатацию, а первый выпуск готовой продукции планируется получить не позднее I квартала 2028 года.

"Предприятия кластера будут выпускать 128 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, 98 из них в России никогда не производились", - уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что по итогу будет закрыта потребность в отечественных онкологических препаратах больше чем на 80%, что позволит ускорить развитие импортозамещения и технологического суверенитета страны. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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