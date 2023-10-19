В Приморье заявили, что бюджет на образование вырос вдвое с 2018 года

По данным председателя правительства края Веры Щербиной, удельный вес расходов на указанную сферу в регионе составляет более 20%

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Объем бюджетных средств, направляемых в Приморье на сферу образования, с 2018 года вырос в два раза, сообщила во время общественных слушаний бюджета региона председатель правительства края Вера Щербина.

"Хочу отметить, что бюджетные ассигнования, направляемые с 2018 года на отрасль образования, увеличились уже в два раза. Если в бюджете 2018 года объем средств на эти цели составлял 20 млрд рублей, то в проекте бюджета на 2024 год уже предусмотрено около 40 млрд рублей", - сказала Щербина.

По ее словам, в краевом бюджете расходы на образование занимают наибольший удельный вес - более 20%. Сегодня в Приморье функционирует 1 901 образовательная организация.