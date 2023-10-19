19 октября, 07:14

Nordwind оштрафовали за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса

Самолет совершил незапланированную посадку в Новосибирске из-за дефектов взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерово, куда совершал рейс

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Авиакомпанию "Северный ветер" привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей за непредоставление гостиницы пассажирам во время девятичасовой задержки рейса в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством России требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В июне 2023 года самолет авиакомпании "Северный ветер", следовавший по маршруту Сочи - Кемерово, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина по причине выявленных дефектов взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения.

При этом в нарушение требований закона авиакомпания своевременно не обеспечила оказание пассажирам бесплатных услуг в период более девятичасового ожидания вылета воздушного судна (гостиница, комната матери и ребенка, информирование о времени и причинах задержки)", - добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКемеровская областьНовосибирская область
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