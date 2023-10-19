В РЭЦ отметили большой потенциал РФ для развития на еще не освоенных зарубежных рынках

Генеральный директор центра Вероника Никишина сообщила, что в настоящее время ведется системная работа, в первую очередь экспортерами, над тем, чтобы "добраться до конечного потребителя с нашей продукцией высоких переделов"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия обладает большим потенциалом для развития на еще не освоенных рынках зарубежных стран. Об этом заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Самая главная наша возможность - это огромный потенциал рынков, которые мы еще не освоили. Если в Китае мы занимаем 4% среди всех импортеров, то это ничтожно мало. В Индии 7% наша доля - рынок очень легкий, мы просто не умеем с ним работать, Вьетнам - меньше 1%, ОАЭ - 2%", - сказала Никишина на сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности".

По ее словам, в настоящее время ведется системная работа, в первую очередь экспортерами, над тем, чтобы "добраться до конечного потребителя с нашей продукцией высоких переделов".

"Те рынки, которые мы сейчас потеряли, - недружественных стран, - я думаю, что все присутствовавшие, которые на них работали, скажут, что заход на них тоже был непростым. Это тоже была многолетняя кропотливая работа по вхождению на эти рынки. Поэтому нам в принципе нужно сделать то же самое. Очень четко, осознанно и системно, поняв, как мы будем работать", - отметила Никишина.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".