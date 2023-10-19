Куйвашев предложил направить доходы от акцизов на табак на создание спортобъектов

В России есть потенциал для повышения налоговых ставок на продажу этой продукции, сказал руководитель рабочей группы по импортозамещению в спорте при Госсовете

ТАСС, 19 октября. Часть доходов от акцизов на табачную и алкогольную продукцию следует направлять на финансирование строительства спортивных сооружений в регионах России. Такое предложение озвучил руководитель рабочей группы по импортозамещению в спорте при Госсовете РФ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Как руководитель рабочей группы нашего совета и как глава региона я приветствую ваше [президента РФ Владимира Путина] предложение о субсидиях субъектам на [создание] спортивных сооружений за счет отчислений от лотереи. В качестве дополнительного источника данного направления предлагаем дать возможность направлять в регионы часть доходов от акцизов на табачную и алкогольную продукцию", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" в Перми.

По мнению Куйвашева, в России есть потенциал для повышения налоговых ставок на продажу такой продукции, в особенности табака.