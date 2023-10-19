Чернышенко предложил выплачивать призовые участникам "Игр будущего" в криптовалюте

По словам вице-премьера РФ, это необходимо в том числе, чтобы избежать санкционных последствий для участников

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил выплачивать призовые вознаграждения участникам "Игр будущего" в криптовалюте. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" на форуме "Россия - спортивная держава".

"Для успешного проведения мероприятий, в том числе Игр БРИКС и Игр дружбы, нам потребуется принятие определенных законодательных норм, как это было и с Олимпийскими играми, и с чемпионатом мира по футболу, - сказал Чернышенко. - В случае с "Играми будущего" это касается выплат призовых победителям турнира в криптовалюте, в том числе и для того, чтобы избежать санкционных последствий для участников".

Чернышенко отметил, что в Госдуме находятся соответствующие законопроекты, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рекомендовать Госдуме рассмотреть и принять их в период осенней сессии.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

В новость внесена правка (15:07 мск) - передается с уточнением в заголовке, верно - участникам "Игр будущего".