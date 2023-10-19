В Росатоме назвал ледоколы проекта 22220 самыми высоколокализованными судами

Заместитель генерального директора по судостроению, плавучей энергетике и морской технике АО "Атомэнергомаш" Владимир Аптекарев отметил, что при их постройке применяются современные технологии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика" и плавучие энергоблоки являются самыми высоколокализованными отечественными судами. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора по судостроению, плавучей энергетике и морской технике АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома) Владимир Аптекарев.

"На сегодняшний день все основные технические решения, которые легли в основу проекта серийных атомных ледоколов, уже высоко локализованы за счет отечественного оборудования. И процент локализации совершенно точно не снижается (ранее директор дирекции СМП Вячеслав Рукша называл показатель локализации в производстве атомных ледоколов - 92% - прим. ТАСС). Поскольку реакторная установка, турбинная установка, системы управления, движительный комплекс ледокола уже изначально полностью российские, то ледокол, как и плавэнергоблок, по праву являются самыми высоколокализованными отечественными судами", - сказал Аптекарев.

При постройке ледоколов, по его словам, применяются самые современные технологии. "Для отдельных элементов планируется производить оборудование и комплектующие на 3D-принтерах. В частности, некоторые элементы промежуточного сепаратора для паротурбинной установки уже нового поколения", - сообщил Аптекарев.

Как подчеркнул представитель Росатома, никаких изменений сроков производства ледоколов проекта 22220 "Арктика" и проекта 10510 "Лидер" не ожидается. Третий и четвертый серийные ледоколы "Якутия" и "Чукотка" предполагается сдать в декабре 2024 года и в декабре 2026-го соответственно. Даты сдачи пятого и шестого серийных ледоколов, строительство которых еще не началось, - 2028 и 2030 годы. Строительство ледокола проекта "Лидер" на верфи ССК "Звезда" (город Большой Камень, Приморский край), который будет называться "Россия", планируется завершить в декабре 2027 года.

Ледоколы проекта 22220

Ледоколы типа ЛК-60Я проекта 22220 - серия российских универсальных атомных ледоколов (УАЛ) для работы в Северном Ледовитом океане. Предназначены для замены судов типа "Арктика" (проект 10520), "Россия" (проект 10521) и "Таймыр" (проект 10580). Индекс ЛК-60Я расшифровывается как "ледокол с ядерной силовой установкой мощностью 60 МВт". Эти суда предназначены для обслуживания Северного морского пути и проведения экспедиций в Арктике. Особенность конструкции ледоколов проекта 22220 - балластные емкости для воды, позволяющие менять осадку судна. За счет этого УАЛ может одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах СМП. В настоящее время в составе Росатомфлота три УАЛ проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Еще два - "Якутия" и "Чукотка" - строятся на верфях Балтийского завода.

Атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" (ЛК-120Я) - самый мощный в мире универсальный двухосадочный атомный ледокол мощностью 120 МВт с ядерной силовой установкой РИТМ-400. Главная задача - обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути.