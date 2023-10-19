Группа ВР выходит из крупнейшего газового проекта Сенегала

По данным Bloomberg, это увеличит долю участия правительства африканской страны

КЕЙПТАУН, 19 октября. /ТАСС/. Энергетическая группа ВР ведет переговоры о выходе из проекта на газовом месторождении Якаар-Теранга на шельфе Сенегала, что увеличит долю участия правительства африканской страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Месторождение Якаар-Теранга было открыто в 2016 году, первая коммерческая партия газа должна быть поставлена на мировой рынок в 2024 году. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 20 трлн кубических футов газа. Оно будет действовать до 2053 года.

Ожидается, что ВР, которая контролирует сейчас 60% капитала проекта, уступит свою долю двум другим его участникам - сенегальской компании Petrosen и американской Kosmos Energy.

Причины выхода ВР не называются. Ранее представитель группы заявил, что Якаар-Теранга больше не вписывается в стратегию ВР.