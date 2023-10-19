В Росатоме считают, что РФ способна сыграть решающую роль в строительстве АЭС в Африке

Это заложит надежную базу для быстрого развития континента в ближайшие десятилетия, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Кирилл Комаров

КЕЙПТАУН, 19 октября. /ТАСС/. Россия способна сыграть ключевую роль в строительстве АЭС в странах Африки, что заложит надежную базу для быстрого развития континента в ближайшие десятилетия. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Росатома, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров на проходящей в южноафриканском Кейптауне Африканской энергетической неделе.

"Росатом имеет все необходимое для того, чтобы оказывать заинтересованным африканским странам помощь в создании своей ядерной энергетики, - отметил он. - Существующая сейчас в Африке энергетическая бедность, когда более 600 млн человек не имеют доступа к электричеству, должна быть как можно быстрее преодолена, Росатом готов участвовать в энергетических проектах на континенте".

Африка обладает огромным потенциалом для развития собственной ядерной энергетики, отмечают участники Африканской энергетической недели. Уран в промышленных объемах добывают сейчас три африканские страны - Намибия, Нигер и ЮАР. На них приходится 18% мирового рынка продажи урановой руды. Однако на континенте существует только одна АЭС - в ЮАР. Росатом ведет строительство АЭС в Египте.

О своей заинтересованности в постройке АЭС объявили Гана, Кения, Марокко, Тунис и Уганда.