Bloomberg: антимонопольные меры ЕС против Google привели к росту популярности "Яндекса"

Согласно статистике сайта ОС Android, российская поисковая система вошла в пятерку самых популярных в Германии, Италии, Чехии, Дании и других странах

ТАСС, 19 октября. Антимонопольная борьба руководства Евросоюза против американской корпорации Google способствовала росту популярности российской поисковой системы "Яндекс" в европейских странах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, это произошло из-за того, что подвергшаяся ограничениям Google была вынуждена дать пользователям смартфонов с операционной системой Android в 23 странах ЕС возможность пользоваться приложениями других поисковых систем.

Согласно статистике сайта ОС Android, которую приводит Bloomberg, "Яндекс" вошел в пятерку самых популярных поисковиков в Германии, Италии, Чехии, Дании и других странах.

Евросоюз с 25 августа в рамках нового закона о цифровых услугах усилил контроль над деятельностью онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним отнесены 19 сервисов, в том числе TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon. Новое законодательство устанавливает стандарты по борьбе с разжиганием ненависти, распространением дезинформации и контрафактной продукции в интернете, которым должна соответствовать деятельность всех лидирующих цифровых площадок. В случае их несоблюдения крупнейшим соцсетям грозят штрафы в размере до 6% их мирового оборота.