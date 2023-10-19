Число бета-тестировщиков ОС "Аврора" к концу 2024 года увеличат в два раза

Сейчас в программе задействованы 500 тестировщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Число участников бета-тестирования новых версий и обновлений отечественной операционной системы (ОС) "Аврора" планируется увеличить в два раза к концу 2024 года. Сейчас в программе задействованы 500 тестировщиков, сообщила журналистам руководитель бета-программы ОС Татьяна Казнова.

"2023 год стал для программы бета-тестирования периодом активного роста и масштабирования. Мы значительно увеличили как количество регионов, так и число устройств, работающих под управлением ОС "Аврора". И что важнее всего, мы значительно увеличиваем число бета-тестеров. К концу 2024 мы планируем удвоить число участников бета-программы", - сказала Казнова.

На данный момент у компании более 12 тыс. заявок от желающих принять участие в программе бета-тестирования ОС, которые проводит дочерняя компания "Ростелекома" "Открытая мобильная платформа". В четверг к программе впервые подключился Екатеринбург - порядка 30 человек стали бета-тестировщиками. "Сегодня на встречу пришли порядка 30 участников - бета-тестеров. <...> Примерно половина зала сегодня - разработчики, которые хотят делать свои приложения под "Аврору", попробовать свои силы и обучиться тестированию", - сказала Казнова.

Расширяется и спектр устройств, на которых проходит тестирование. К уже имеющимся устройствам этой осенью добавится 50 новых планшетов компании "Байтэрг МВК-T2101", производство которых осуществляется в Александрове Владимирской области, и 200 планшетов Fplus.

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система. Она может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.