Universal Music Group подала в суд на ИИ-стартап Anthropic из-за авторских прав

Этот иск стал первой судебной претензией, связанной с использованием ИИ текстов песен

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Медиахолдинг и материнская компания лейблов звукозаписи Universal Music Group подала иск в суд штата Теннесси против компании Anthropic, разрабатывающей ИИ, за нарушение авторских прав на тексты песен. Об этом сообщило агентство Reuters.

Этот иск - первая судебная претензия, связанная с использованием ИИ текстов песен.

По данным агентства, нарушение заключается в том, что принадлежащий Anthropic чат-бот Claude в качестве ответа на вопросы пользователей о текстах песен генерирует почти полностью идентичные копии этих текстов.

Истцы утверждают, что таким образом компания занимается созданием и демонстрацией контента, основанного на защищенных авторским правом произведениях без разрешения их правообладателей - UMG и сотрудничающих с ней исполнителей.

В качестве истцов указаны и другие музыкальные издательства, такие как Concord и ABKCO.