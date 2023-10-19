Пятая версия ОС "Аврора" будет доступна участникам бета-тестирования в течение месяца

Вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов ранее сообщал, что компания представит пятую версию собственной операционной системы в конце 2023 - начале 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Новая, пятая версия отечественной операционной системы (ОС) "Аврора" будет доступна участникам бета-тестирования в течение ближайшего месяца. Об этом сообщила журналистам руководитель бета-программы ОС "Аврора" Татьяна Казнова.

Ранее вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов сообщал, что компания представит пятую версию собственной операционной системы (ОС) "Аврора" в конце 2023 - начале 2024 года.

"Пятую версию "Авроры" мы анонсируем в конце этого - начале следующего года, а в программе бета-тестирования участники могут попробовать "Аврору" пятой версии уже в течение ближайшего месяца", - сказала Казнова.

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система. Она может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Бета-тестирования ОС проводит lочерняя компания "Ростелекома" "Открытая мобильная платформа".