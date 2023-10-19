Минцифры обсудит с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний

На данный момент их действие ограничено 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует обсудить с Минфином продление программы нулевого налога на прибыль для IT-компаний после 2024 года. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Льготные ставки по налогу на прибыль для IT-компаний введены с 2022 года, на данный момент их действие ограничено 31 декабря 2024-го.

"Финального решения нет, мы с Минфином будем обсуждать. Естественно, мы будем ходатайствовать о продлении [программы нулевого налога на прибыль для IT-компаний], но дальше как правительство решит", - сказал Шадаев.

Он отметил, что в тяжелых условиях, начиная с 2022 года, компании смогли инвестировать в развитие собственного производства. "У нас открываются новые большие заводы по производству "тяжелого" компьютерного оборудования, серверного, систем хранения данных, базовых станций. У нас четыре большие площадки открылись в прошлом и этом году. Это результат того, что мы смогли дать эту налоговую льготу", - отметил министр.

"Сейчас впервые российские производители поставляют более 50% серверного железа для того, чтобы работали цифровые платформы, ЦОД (центры обработки данных - прим. ТАСС). Больше 50% - это уже российское "железо", да на еще импортных компонентах, но это уже абсолютно другая степень локализации и контроля за производством", - отметил он.