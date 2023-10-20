19 октября, 23:57

Минцифры планирует учесть прирост номеров с недостоверными данными при проверке операторов

В соответствии с законом "О связи" операторы обязаны осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минцифры предложило расширить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере связи, добавив пункт об увеличении числа абонентских номеров с недостоверными данными на 40% за месяц. Проект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Увеличение более чем на 40% количества абонентских номеров, указанных в запросах операторам связи Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сформированных по результатам мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя за один календарный месяц подряд по сравнению с предшествующим календарным месяцем", - говорится в законопроекте Минцифры.

В соответствии с законом "О связи" операторы обязаны осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте. Роскомнадзор должен осуществлять мониторинг соблюдения операторами связи этих требований. В случае неподтверждения достоверности сведений об абоненте Роскомнадзор направляет оператору связи запрос, в соответствии с которым оператор связи в течение 15 суток должен исправить сведения или приостановить оказание услуг связи. Если при повторной идентификации и аутентификации требования не выполнены, то это предполагает административное наказание.

Сейчас в перечень включены два индикатора. К ним относится наличие в СМИ или интернете информации, размещенной для продвижения платных услуг связи, об использовании услуг присоединения сетей электросвязи и услуг по пропуску трафика при отсутствии эксплуатируемой сети. Увеличение числа абонентских номеров с недостоверными данными на 40% может стать третьим индикатором. 

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