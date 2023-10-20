Эксперт: Япония не может выйти из проекта "Сахалин-1", но и покупать нефть у РФ не будет

Доцент Университета международных исследований города Кобэ Хиронори Фусита считает, что ухудшение политического климата мешает Токио и Москве раскрыть потенциал двусторонних отношений

ТОКИО, 20 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Российские энергетические проекты на Сахалине имеют большое значение для Японии с точки зрения энергобезопасности, поэтому Токио на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке не сможет выйти из проекта "Сахалин-1", однако и закупать нефть у РФ в нынешней политической ситуации тоже не будет. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита.

"Изначально Япония участвовала в российских проектах развития энергетики, включая "Сахалин-1", для того, чтобы приготовиться к нестабильности на Ближнем Востоке, как это происходит сегодня. Япония и Россия (особенно Сахалин) находятся близко, и между ними нет таких нестабильных регионов, как Малаккский или Тайваньский проливы. Поэтому заинтересованные стороны, в первую очередь японское правительство, думали, что Россия может стать очень важным партнером для Японии", - сказал он.

Важный партнер

По словам Фуситы, когда после землетрясения 11 марта 2011 года в Японии были остановлены атомные электростанции, "стабильные поставки энергоресурсов из России сыграли для Японии чрезвычайно важную роль". Именно на этом фоне, добавил он, японские санкции не распространяются на российские энергетические проекты на Сахалине.

"Сегодня, когда ситуация на Ближнем Востоке обостряется, я лично думаю, у правительства Японии нет варианта выйти из проекта "Сахалин-1". Развитие альтернативной энергетики Японии продвинулось недостаточно, а усиливать зависимость от американских сланцевых нефти и газа сложно (из-за того, что это означало бы конкуренцию в качестве покупателя с ЕС, который наложил эмбарго на российский газ). Поэтому я считаю, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, выйти из проекта "Сахалин" ("Сахалин-1" - прим. ТАСС) не удастся", - продолжил он.

Вместе с тем и осуществлять закупки нефти с этого проекта, которые сейчас не происходят, Токио не сможет, отметил эксперт. В проекте "Сахалин-1" долю в 30% имеет консорциум Sodeco. Главным акционером консорциума, членами которого являются частные компании Japex, ITOCHU, Marubeni, Inpex, выступает правительство Японии. В Токио отмечали важность этого проекта для энергобезопасности страны.

"Я думаю, что с точки зрения сотрудничества со странами G7 вариант усиления зависимости от "Сахалина-1" является затруднительным. Я полагаю, что Япония, вероятно, сосредоточится на сохранении статус-кво, то есть не будет делать ничего заметного в отношениях с Россией", - отметил Фусита.

Нераскрытый потенциал

Ухудшение политического климата, как считает эксперт, мешает Японии и России раскрыть потенциал двусторонних отношений. "Как я уже говорил, я лично считаю, что Япония и Россия находятся во взаимодополняющих отношениях в области энергетики и являются потенциальными партнерами", - сказал он, отметив, то такое сотрудничество могло бы развиваться даже с учетом продолжающегося процесса декарбонизации.

"Однако, я думаю, что пока сохраняются такие политические отношения Японии и России как сейчас, они не могут продвигать новые проекты, как планировалось ранее, и в лучшем случае сохранится нынешнее положение, а это значит, что обе страны не смогут полностью реализовать потенциал", - отметил эксперт.

Политика диктует экономику

Фусита добавил, что в отличие от 2000-х годов, когда в условиях глобализации политика и экономика рассматривались по отдельности, сейчас - после пандемии коронавируса и на фоне ситуации на Украине - "политика и экономика стали снова рассматриваться как одно целое" и складывается ощущение, что "именно политика стала во многом определять состояние экономики".

"Если говорить об экономических отношениях Японии и России, то, если исходить из "экономической логики", двум странам следует развивать сотрудничество. Но "политическая логика" больше не позволяет принимать решения, исходя только из "экономической логики", - добавил он, высказав мнение, что и относительно будущего "Сахалина-1" решения будут приниматься с учетом "логики политики".