В МВФ заявили, что на долю Индии будет приходиться 18% экономического роста к 2028 году

Директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда Кришна Шринивасан отметил, что "страна внесет больший вклад в глобальную экономику, чем Китай"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. На долю Индии к 2028 году будет приходиться 18% мирового экономического роста, и она будет играть ключевую роль в глобальной экономике. Об этом заявил журналистам в Мумбаи директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Шринивасан.

"На Индию, вероятно, будет приходиться 18% мирового роста к 2028 году по сравнению с 16% в настоящее время", - цитирует его слова газета Business Standard.

Более быстрый рост Индии на фоне экономического спада в Китае может привести к тому, что южноазиатская страна внесет больший вклад в глобальный рост, чем ее более крупный конкурент. МВФ ожидает, что Индия увеличит свой вклад в мировой рост в течение следующих пяти лет, поскольку экономика продолжает расти довольно быстро, сказал Шринивасан.

Однако с точки зрения размера экономики Китай остается доминирующим. По последним оценкам МВФ, номинальный валовой внутренний продукт Китая к 2028 году увеличится до $23,61 трлн, а Индии - до $5,94 трлн.

По оценкам МВФ, экономика Индии вырастет на 6,3% как в этом, так и в 2024 году. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион останется "наиболее динамичным регионом" с экономическим ростом в 4,6% в этом году, хотя рост может замедлиться до 4,2% в 2024 году и до 3,9% в среднесрочной перспективе, отметил Шринивасан.