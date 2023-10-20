В Петербурге представили импортозамещающие колесные экскаваторы

Они являются единственными, которые производятся в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Российский производитель строительно-дорожной и спецтехники UMG представил импортозамещающие инновационные фронтальные погрузчики и экскаваторы на Международном строительном чемпионате. Технику планируется запустить в серийное производство до конца 2023 года на производственных площадках в Твери и Челябинске, сообщил ТАСС директор по продажам компании Роман Романов.

"Представленная техника полностью локализована. Этот экскаватор прошел еще не все тесты, его впервые привезли на выставку, дальше он уедет обратно на завод в Тверь, где после прохождения всех испытаний выйдет в серийное производство в этом году. Большая часть техники имеет комплектующие российского производства. Для того чтобы достичь полной локализации, в машины будут устанавливать ярославские двигатели, а не китайские. Сейчас сделали фронтальные погрузчики и увеличили модельный ряд. Эту технику планируется поставлять в муниципальные организации. Таких машин практически нет на российском рынке", - рассказал он.

Экскаваторы такого типа являются единственными, которые производятся в России.

Техника, выпускаемая на производственных площадках компании, поставляется по всей стране, а также в страны СНГ. Основные заказчики - РЖД, "Газпром", "Транснефть", "Роснефть".

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга. Деловая программа чемпионата включает порядка 70 мероприятий, в них примут участие представители более 30 стран. В финале чемпионата примет участие рекордное количество профессионалов - более 1 тыс. конкурсантов из России и из-за рубежа.