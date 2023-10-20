"Селигдар" в январе - сентябре увеличил производство золота на 10%

Оно составило 6,253 тонны

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Производство золота полиметаллическим холдингом "Селигдар" по итогам января - сентября 2023 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,253 тонны, говорится в сообщении компании.

Добыча руды в сухом весе составила 9,2 млн тонн, сократившись на 13%. Снижение обусловлено наличием на складах руды для переработки благодаря опережающей добыче в предыдущие периоды, подчеркнули в компании.

Объем реализации золота, произведенного компаниями "Селигдара", вырос за девять месяцев на 18% в годовом выражении, до 4,947 тонны. Общий объем реализации за отчетный период составил 6,27 тонны, увеличившись на 50%.

Оловодобывающий дивизион

Объем добычи руды за отчетный период увеличился на 45% и составил 684 тыс. тонн, при этом переработка руды выросла на 56% - до 671 тыс. тонн. "Увеличение объема переработки связано, в первую очередь, с запуском установок РАС-сепарации на обоих производственных комплексах оловодобывающего дивизиона", - добавили в компании.

Производство олова в концентрате за отчетный период составило 2,231 тыс. тонн, увеличившись на 17%.

Производство вольфрама в концентрате выросло на 53% и составило 88 тонн за счет обновления флотомашин и выхода на проектную мощность установки шеелитовой флотации на обогатительной фабрике производственного комплекса Солнечный.

Объем производства меди в концентрате за девять месяцев увеличилось на 29% - до 870 тонн. Компания связывает это с включением в работу дополнительных флотомашин, что позволило повысить извлечение меди в готовую продукцию.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.