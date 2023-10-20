СМИ: запрет США на поставки чипов осложнит ядерную и ракетную программы Китая

Однако, по информации газеты South China Morning Post, последние ужесточения не окажут серьезного воздействия на КНР в ближайшие годы

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Ограничения правительства США на поставки в КНР новейших чипов и оборудования для их производства в перспективе осложнят разработку ядерного оружия и ракетной программы Пекина. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как заявил профессор южнокорейского Седжонского университета Ким Дэ Чжон, США ужесточили действующие ограничения из опасений, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может достигнуть технического и военного превосходства. "Передовые полупроводники и чипы для искусственного интеллекта являются жизненно необходимыми элементами ракетного и ядерного оружия Китая, которое может быть задействовано при вторжении на Тайвань", - приводит издание его слова.

Газета указывает, что последние ужесточения не окажут серьезного воздействия на военно-техническую программу Китая в ближайшие годы, так как КНР уже закупила необходимый запас чипов и оборудования на ближайшие несколько лет. Однако в долгосрочной перспективе новые ограничения замедлят темпы модернизации НОАК.

"Стоящие сейчас на вооружении НОАК системы вооружений в основном поддерживаются обычными чипами 45-нанометрового и 28-нанометрового техпроцесса. Ей не нужны продвинутые чипы A100 и H100 от [американской компании] Nvidia, которые попали под новые ограничения", - заявил South China Morning Post научный сотрудник базирующегося в Пекине военно-аналитического центра Юаньван Чжоу Чэньмин. "Конечно, военным нужны суперкомпьютеры, ChatGPT и другие большие языковые модели на основе искусственного интеллекта, однако Китай разработал собственные аналоги этих чипов подобно тому, как Huawei представила [чип] Kirin 9000s", - отметил он.

По сообщению источников газеты, 7-нанометровые чипы Kirin 9000s от Huawei разработали на основе продукции американской Nvidia. По этой причине, в последние санкционные списки США попали две китайских компании Moore Thread и Biren. Оба предприятия были основаны бывшими сотрудниками Nvidia и специализируются на чипах для графических процессоров (GPU), которые могут использоваться для обработки больших массивов данных и в передовых видах вооружений.

Производство чипов

По мнению старшего аналитика американской Rand Corporation Тимоти Хита, несмотря на успехи Китая в разработке собственных чипов, остается неясным, как организовано их производство в стране. "Предполагается, что КНР перепрофилирует для этих целей более старое оборудование, а это означает, что производство чипов может быть дорогостоящим и малым по масштабам", - сказал он.

Главный редактор военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан указал, что в перспективе двух или трех лет ограничения не скажутся на программе модернизации НОАК, так как Китай создал запасы не только чипов, но и оборудования для их производства. Однако он отметил, что поскольку это оборудование импортируется из США, Японии, Южной Корее и на Тайване, военно-промышленному комплексу Китая не удастся избежать негативных последствий в долгосрочной перспективе. "Очень вероятно, что Вашингтон запретит поставки оборудования для производства передовых чипов и сырья в Китай в ходе следующих обновлений регулятивных мер", - отметил он.

"Военные чипы являются высоко расходуемым компонентом, который необходимо часто заменять. И Китаю потребуется достаточно много времени для того, чтобы создать свои собственные цепочки поставок. Любая неполадка может привести к значительному воздействию на разработки вооружений", - резюмировал он.

16 октября Министерство торговли США сообщило о внесении в свой черный список 13 китайских компаний, а также расширении экспортных ограничений в отношении поставок микросхем в Китай.

В конце января 2023 года также появилась информация, что Нидерланды, США и Япония достигли соглашения об ограничении поставок в Китай технологий для производства полупроводников. Эти страны опасаются, что данные микросхемы могут использоваться для создания передового военно-технического оборудования.