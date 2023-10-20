20 октября, 09:06

"Роснефть" и CNPC договорились о научно-техническом сотрудничестве

Меморандум подписали в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Роснефть" и китайская CNPC договорились о научно-техническом сотрудничестве в области технологий разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, а также технологий энергоперехода, включая новые источники энергии, говорится в сообщении "Роснефти".

Меморандум о взаимопонимании подписали в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Роснефть" и CNPC взаимодействуют в рамках Совместного координационного комитета, который был создан компаниями в 2017 году для проработки перспективных направлений сотрудничества. Среди них - взаимодействие в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических исследований, подготовки кадров. 

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