Китай ограничит экспорт чистого и природного пластинчатого графита с 1 декабря

Министерство коммерции КНР сообщило, что также ограничат экспорт изготовленных из них изделий

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Китайские власти с 1 декабря временно введут ограничения на вывоз из страны природного пластинчатого и чистого искусственного графита, а также изготовленных из них изделий. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняет ведомство в распространенном сообщении, мера касается искусственного материала с высокой чистотой (более 99,9%), прочностью (на изгиб свыше 30 МПа) и плотностью (более 1,73 грамма на 1 куб. см). Она распространяется на сфероидальный и расширенный натуральный графит. Все перечисленные товары можно будет экспортировать только при наличии лицензии.

В отношении остальных разновидностей минерала ограничения отсутствуют, а действовавшие с 2006 года правила отменяются.

Графит широко используется в машиностроении, атомной энергетике, металлургии, производстве электроники и химической промышленности. Он востребован благодаря уникальным свойствам - мягкости, легкой механической обработке, высокой электропроводности и химической инертности.