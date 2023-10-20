Замминистра энергетики РФ заявил об активной переориентации энергоэкспорта в страны АТР

По словам Сергея Мочальникова, дополнительные объемы нефти уже поставляются, обсуждаются и новые маршруты поставок газа по трубопроводам

БАНГКОК, 20 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россия активно переориентирует энергетический экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где у нее появляются новые партнеры. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников по итогам III Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, прошедшего под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке.

"Мы активно переориентируем наш энергетический экспорт и потенциал на восток, поэтому дополнительные объемы нефти уже поставляются, обсуждаются и новые маршруты поставок газа по трубопроводам. Идет достаточно активное наращивание поставок СПГ на рынок АТР. Наш уголь с европейского рынка поехал в страны АТР и глобального Юга. Рынок энергопотребления АТР растет быстрее, чем в любом другом регионе мира. У России здесь есть традиционные партнеры, появляются и новые, но в целом [российские] объемы поставок энергоносителей в этом регионе растут", - сказал он.

"ЭСКАТО остается площадкой вне политики. Здесь обсуждают вопросы экономики, развития стран, и сегодня она становится гораздо более актуальной благодаря своей деполитизированности. Азиатско-тихоокеанский рынок сейчас наиболее востребован в связи с опережающим ростом. Мы здесь присутствовали всегда, а теперь наше представительство усиливается", - подчеркнул замминистра.

О заинтересованности стран АТР

Страны АТР заинтересованы в применении российского опыта в вопросе энергетического перехода, заявил Мочальников.

"Практически все страны, с представителями которых мы беседовали на форуме, заинтересованы в перенятии российского опыта в вопросе энергоперехода. Российская энергосистема - одна из самых крупных в мире. Наш топливно-энергетический баланс один из самых диверсифицированных", - подчеркнул он.

"Азиатско-Тихоокеанский регион насыщен островами, для него актуален вопрос распределенной генерации, который заключается в обеспечении энергоснабжения, распределении объектов электросетевого хозяйства. У стран АТР есть своя добыча газа, но в основном они его экспортируют, не потребляя на своем внутреннем рынке. Культура потребления газа, газификация своих регионов, всех технических и энергетических проектов также стоит на повестке дня. Не менее интересным направлением является управление ресурсами. Для того, чтобы осуществить энергетический переход, нам нужно знать, сколько критических ресурсов есть у стран, у объединения ЭСКАТО, в целом на планете, какие технологии доступны. От наличия ресурса, экономически обоснованного и востребованного, будет зависеть размер шага и скорость энергоперехода. Это очень важная тематика, которая тоже обсуждалась на форуме", - отметил Мочальников.

Комментируя особенности процесса реализации Глобальной цели 7 в области устойчивого развития, установленной Генеральной Ассамблеей ООН, замминистра энергетики РФ сказал: "Россия всегда придерживается принципов, что цель одна, а пути достижения у каждой страны индивидуальные. Страны сами по себе обладают целым набором специфических характеристик, таких как запасы энергоресурсов, геоклиматические и социально-экономические особенности, финансовые ресурсы. Каждая страна должна выстраивать свою модель, которая будет способствовать достижению целей на сложном пути к энергопереходу при сохранении социально-экономической стабильности и планомерного развития экономики. Достижение целей устойчивого развития предусматривает обеспечение доступного, надежного и недорогого энергетического ресурса. В некоторых случаях необходимо сначала победить энергетическую бедность, а уже затем заниматься энергопереходом".

17 глобальных целей

Цели устойчивого развития на период до 2030 года были разработаны Генеральной Ассамблеей ООН и приняты всеми государствами - членами организации в 2015 году. Это план из 17 взаимосвязанных глобальных целей, направленных на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. В список входят цели экономического, социального и экологического характера.

III Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум прошел в рамках Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке. Российская делегация на нем была представлена более 40 участниками, в числе которых были представители компаний топливно-энергетического комплекса.