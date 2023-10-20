ФАС оштрафовала "Почта банк" на 400 тыс. рублей за неисполнение предписания

Служба ранее выдала организации предписание в связи с распространением ненадлежащей рекламы финансовой услуги

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала АО "Почта банк" на 400 тыс. рублей за неисполнение предписания службы в связи с распространением ненадлежащей рекламы финансовой услуги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

"Банк распространял ненадлежащую рекламу финансовой услуги, - отмечает антимонопольное ведомство. - Компания отчиталась об исполнении предписания, однако демонстрация ненадлежащей рекламы продолжалась. За неисполнение предписания ФАС России возбудила административное дело и оштрафовала банк на 400 тыс. рублей".

В ФАС напомнили, что ранее на рекламу "Почта банка" пожаловался гражданин. "В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени", - отмечается в сообщении антимонопольной службы.

В ФАС добавили, что таким образом потребители получали неполную информацию об условиях, определяющих стоимость кредита.

Антимонопольное ведомство ранее признало рекламу ненадлежащей, выдало предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе и оштрафовало "Почта банк" на 500 тыс. рублей.